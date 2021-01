Ouganda: l’opposant Bobi Wine, sa femme confrontée à la police

La femme de l’ancien musicien ougandais, devenu politicien Bobi Wine a été victime de violences physiques et même déshabillée devant son fils par les policiers.

Anyamah Douglas, un ressortissant ougandais a partagé sur son compte Twitter, une vidéo de dame Barbara Itungo Kyagulanyi, soupçonnée d’être la femme de Bobi Wine, un ancien musicien et actuel candidat à l’élection présidentielle de ce jeudi 14 janvier 2020 en Ouganda. Dans ladite vidéo, l’on pouvait voir des agents de sécurité, emmenés de force avec eux une jeune dame. Un peu plus loin, se débattant avec les policiers, elle a été déshabillée et projetée au sol devant son fils.

Pour rappel, le candidat de l’opposition avait déjà annoncé un peu plus tôt que des militaires avaient fait une descente dans sa maison.

Il faut noter que Bobi Wine, qui est actuellement député de la circonscription du comté de Kyadondo Est, pense renverser le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, alors que l’Ouganda se rend aux urnes ce jeudi 14 janvier.



La campagne donc avant les élections a été entachée par des répressions brutales contre des rassemblements de l’opposition qui ont fait des dizaines de morts et par l’intimidation et l’arrestation répétées de certains candidats de l’opposition, de leurs partisans et du personnel de campagne.

Ivoirweb.tv

