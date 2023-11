Paix et cohésion sociale : Le directeur des Moyens généraux du centre de coordination des décisions opérationnelles distingué

Le super grand prix or Alassane Ouattara pour la paix, la cohésion et le vivre ensemble 2023 vient d’être décerné au directeur des Moyens généraux du centre de coordination des décisions opérationnelles(Ccdo) par ailleurs conseiller municipal à la mairie d’Abobo, Mamadou Koné. Une initiative de l’Ong ”Ensemble pour la Côte d’Ivoire” connue pour ses nombreuses actions en faveur de l’unité et la cohésion nationale.

Recevant cette distinction le 23 novembre 2023, il l’a dédiée au Président de la République Alassane Ouattara et à la présidente du Sénat Kandia Camara, également, maire d’Abobo. Mamadou Koné a par ailleurs exprimé sa gratitude à l’Ong et son président Likane Yoro pour cette reconnaissance.

“Je souhaiterais dire merci aux initiateurs de ce prix, et par la même occasion, transmettre mes remerciements à au Président de la République, Alassane Ouattara qui est le premier artisan de la solidarité et de la cohésion sociale. Il en a fait son cheval de bataille. Je dédie également ce prix à madame le maire de la commune d’Abobo, qui elle-même, est une artisane de la cohésion et du vivre ensemble”, a-t-il déclaré.

Le directeur du Ccdo entend renforcer ses actions en faveur de la paix et la cohésion nationale. “Cet honneur renforce ma détermination à poursuivre mon engagement en faveur d’une Côte d’Ivoire unie et prospère”, s’est-il engagé.

Pour sa part, Likane Yoro a rappelé que ce prix décerné s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions sociales entreprises par Koné Mamadou à l’endroit des populations défavorisées. Notamment des actions en faveur de couches défavorisées dans le secteur de la santé et de l´éducation.

Les plus récentes sont la journée médicale gratuite offerte aux populations de N´guessankoi à Abobo et un don en matériels informatiques à l´école de la mosquée blanche.