Passoré/ Cadre de concertation provincial : Les acteurs examinent les actions de développement

Yako, (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Passoré, Koutougou Laurent Kontogom a présidé le vendredi 16 juin 2023 à Yako, les travaux de la première session ordinaire de l’année 2023 du Cadre de concertation provincial (CCP) du Passoré.

Les représentants des organisations la société civile, les autorités militaires et paramilitaires, les autorités religieuses et coutumières se sont réunis le vendredi 16 juin 2023 à Yako, pour les travaux de la première session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP) du Passoré de l’année 2023.

Le Haut-Commissaire de la province du Passoré, Koutougou Laurent Kontogom, a expliqué que la rencontre vise entre autres à apprécier les possibilités de mobilisation des ressources techniques communales et provinciales et pour l’harmonisation des approches d’interventions.

Trois communications étaient inscrites à l’ordre du jour, dont la première porte sur le plaidoyer fait par l’Association pour la protection de l’Environnement et du développement rural (APEDR) sur la gestion durable des terres (GDT) dans la province du Passoré.

Le représentant de l’APEDR, Donald Salou, a entre autres fait une brève présentation de l’association, les techniques de Gestion durable des terres (GDT), en plus d’un plaidoyer fait sur l’intégration des GDT dans les Plans communaux de développement (PCD) de la localité.

La deuxième communication est présentée par le représentant de l’Association monde rural (AMR), Wahabou Ouédraogo, sur le contexte et la justification de la mise en œuvre de cette structure associative dont le principal objectif est de travailler avec et aux cotés des populations Burkinabè pour le respect et la protection de leur dignité.

Les objectifs fixés par l’Association, ses zones d’intervention, les résultats obtenus dans sa mise en œuvre ainsi que les perspectives ont été clarifiés aux participants au cours de la session.

Wahabou Ouédraogo a fait savoir que le projet vise globalement à amener les communautés rurales et périurbaines du Nord à s’engager pour des dynamiques socio-économiques inclusives et durables aux profits des populations cibles.

« Le projet prend aussi en compte des besoins et droits des ménages avec une attention spéciale faite aux femmes et aux jeunes puis à s’organiser dans un mouvement multi-acteurs qui interpelle les autorités sur les enjeux agricoles et ruraux », a-t-il poursuivi.

La dernière communication a concerné le plaidoyer fait par l’Association des jeunes pour le bien-être familial (AJB), sur la commémoration de la 32e Journée de l’enfant africain.

« Une activité associée au CCP pour une simple coïncidence de date », a indiqué la Secrétaire générale de la province du Passoré, Noélie Béréhoumdougou/Kaboré.

Cette commémoration placée sous le thème : « les droits de l’enfant dans l’environnement numérique », a connu la participation d’au moins onze écoles primaires publiques de la commune de Yako.

La chargée de programme de l’AJBF, Azèta Kindo, a dit avoir joint la journée de l’Enfant africain au CCP du Passoré, en vue de permettre aux différentes structures associatives, ONG et acteurs déconcentrés de l’Etat dans la province, d’y participer.

Noélie Béréhoumdougou s’est réjouie du déroulement des travaux de la session qu’elle a jugés « francs et fructueux ».

La Secrétaire générale a aussi apprécié positivement la pertinence des plaidoyers sur la bonne gestion et l’accès facile des personnes vulnérables aux stocks alimentaires de la SONAGESS.