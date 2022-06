Pêcheurs sénégalais arrêtés en Guinée: un ministre dépêché par Dakar doit se rendre à Conakry

Selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères, « plus de 300 pêcheurs » sont partis « sans autorisation » dans les eaux guinéennes. Les autorités de Dakar ont été informées le 26 mai 2022. Elles assurent faire tout leur possible « pour régler le problème », avec l’ambassadeur sur place. Une mission du ministre sénégalais des Pêches, Alioune Ndoye, est annoncée à Conakry, sans date précise pour l’instant.

Il y a une trentaine de pirogues arrêtées en Guinée et cela aussi est dû à un constat établi de présence de pêche illégale, non autorisée, non réglementée et qui n’est pas dans aucun des accords définis entre les pays de la commission sous régionale des pêches que la Guinée partage avec le Sénégal, la Mauritanie, la Sierra Leone, la Gambie et le Cap-Vert. La Guinée est un pays souverain, on ne peut que demander des excuses et demander des mesures de prévention.

Melv

Comments

comments