People: Koffi Olomidé devant les tribunaux ce lundi à Versailles

La star de la rumba congolaise, Koffi Olomidé sera jugé en appel ce lundi 25 octobre 2021 pour agressions sexuelles. A 65 ans, Koffi Olomidé sera jugé en appel ce lundi 25 octobre 2021 à Versailles pour agressions sexuelles et séquestration de quatre de ses anciennes danseuses entre 2002 et 2006.En première instance, le tribunal Nanterre l’avait condamné en mars 2019 à deux ans de prison avec sursis pour « atteinte sexuelle » sur l’une de ces jeunes femmes, déclarée mineure au moment des faits. La star congolaise qui conteste ces accusations n’a pas répondu présent lors de son procès en première instance. Sera t-il absent pour le procès en appel? Nous y reviendrons. Notons que » Mopao » a déjà été condamné dans son pays en 2012 à trois mois de prison avec sursis pour violences contre son producteur. .Il avait également été expulsé du Kenya en 2016 pour avoir donné un coup de pied à l’une de ses danseuses, et la Zambie avait émis en 2018 un mandat d’arrêt à son encontre pour une agression sur un photographe en 2012.

Melv Le sage

