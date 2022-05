Perseus Mining dénonce l’utilisation de son image à des fins d’escroquerie

Tengréla, 12 mai 2022 (AIP) – La société minière Perseus Mining, exerçant à Tengréla et Bouaflé, dit être victime d’usage de son logo, des noms et signatures de certains de ses agents à des fins d’escroquerie.

“Des individus indélicats ont lancé sur les réseaux sociaux des offres d’emplois suivies d’entretien dont le but était d’extorquer de l’argent aux candidats”, a fustigé, vendredi 06 mai 2022 le directeur de la société, Yacouba Diarra dans un entretien à l’AIP.

L’entreprise décline toute responsabilité quant à ces actes et se dit fondée à ester en justice contre ses auteurs, soulignant que ses offres d’emploi sont disponibles sur sa page officielle et ne sont soumises à des frais quelconques.

