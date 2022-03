Plusieurs soldats maliens tués dans une attaque terroriste

Plusieurs soldats maliens ont été tués dans une attaque terroriste dans la matinée vendredi 4 mars 2022. L’attaque s’est déroulée dans le centre du pays, ont rapporté plusieurs sources.

Selon les informations rapportées par des sources locales, les forces armées du mali ont subi une lourde perte lors d’une attaque terroriste, tôt ce vendredi 04 mars, dans la zone de Mondoro, région de Douentza au centre du pays. Les sources estiment à 10 soldats tués dans l’attaque et indiquent cependant qu’il ne s’agit que d’un bilan provisoire.

Pour le moment, les autorités militaires maliennes n’ont pas encore communiqué sur l’attaque mais la région de Douentza au centre du pays, fait partie des zones instables où les terroristes menaient régulièrement des attaques jusqu’à ce que les FAMa n’entrent dans une position offensive depuis plusieurs moins.

Les forces maliennes ont entrepris une opération d’envergure dans le centre et le nord du pays pour aller déloger les terroristes dans leur camp. Une opération dont le bilan fait par l’armée est assez élogieux en si peu de temps.

Le pays est tourmenté par une insurrection djihadiste qui a occupé près de 80% du territoire. Malgré l’intervention française et européenne, le bilan des gains est très maigre, mais la menace s’est étendue vers les autres pays voisin. Le Niger et le Burkina Faso ont été les plus touchés.

Melv

