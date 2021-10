Politique: la Chine apporte son soutien au gouvernement malien et appelle à œuvrer pour la stabilité du pays

Le représentant chinois aux Nations-Unies a appelé à tout mettre en œuvre au Mali et en international, pour que le pays connaisse la stabilité.

Pendant longtemps, le Mali a été confronté à de multiples défis. Pour y faire face, il faut à la fois les efforts de toutes les parties au Mali et le soutien de la communauté internationale. La priorité absolue est désormais de maintenir la stabilité politique du Mali et de créer les conditions permettant au peuple malien de faire face aux défis, a déclaré Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, cité par Xinuha.

La Chine soutient le gouvernement malien dans la promotion de la transition politique et le rétablissement de l’ordre constitutionnel de manière ordonnée, et salue les actions du Mali pour renforcer l’unité par le dialogue et améliorer l’inclusivité du gouvernement. Dans le même temps, le calendrier de transition politique du Mali doit être conforme à la réalité malienne, a-t-il déclaré au Conseil de sécurité.

Selon l’émissaire, il est nécessaire de promouvoir la mise en œuvre de l’accord de paix et de s’efforcer d’obtenir plus de résultats sur des questions telles que le désarmement, la démobilisation et la réintégration ; le redéploiement des forces militaires ; et la zone de développement pour les régions du nord. « Les efforts doivent commencer par les aspects politiques, économiques, judiciaires et sociaux pour aider le Mali à restaurer l’autorité de l’État dans tout le pays, réduire la pauvreté et éliminer les causes profondes du conflit », a déclaré Zhang.

