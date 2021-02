Polygamie: Etant milliardaire, cet homme Nigérien épouse 5 femmes

L’homme d’affaires milliardaire, NedNwoko et sa 5e femme, Laila

Le milliardaire nigérian a révélé qu’il avait épousé toutes ses femmes dans les trois semaines ayant suivi leur rencontre :« Je ne sors pas avec les femmes, je les épouse.

…Vous les épousez et vous commencez à tomber amoureux dans le mariage. Que j’épouse une autre femme, ce n’est pas un problème… Elle sait que cela peut arriver, je viens moi-même d’un environnement très polygame. J’aime des enfants et je veux plus d’enfants, elle le sait et mes autres épouses le savent. Dès lors, nous verrons ce qui se passera dans l’avenir »

Perle Lola

