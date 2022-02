Présidence de l’Union Africaine: Félix Tshisekedi passe le témoin à Macky Sall

La plaque tournante de la présidence de l’Union Africaine est revenue au Sénégal. Le président Macky Sall a reçu dimanche, des mains de son prédécesseur Félix Tshisekedi, le témoin en tant que nouveau Président de l’Union africaine (UA) pour 2022.

La 35eme Conférence ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement a eu lieu dimanche 5 février, au siège de l’Union Africaine. Le thème adopté pour cette année est « Renforcer la résilience dans la nutrition et la sécurité alimentaire sur le continent africain : Renforcer les systèmes agro-alimentaire, la santé, le système de protection sociale pour l’accélération du capital économique, social et humain ».

A l’issue de cette conférence qui a connu la participation des délégations des pays membres de l’Union Africaine, le Président Félix Antoine Tshisekedi de la République Démocratique du Congo a passé le témoin au Président Macky Sall du Sénégal, nouveau Président du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine pour un an.

« Les défis restent nombreux et pressants »

Prenant le pouvoir, Macky Sall a affirmé que Felix Tshisekedi s’est acquitté de sa tâche de président de l’UA avec « constance et dévouement ». « Merci Felix pour les efforts considérables que tu as consacré à notre continent », a-t-il déclaré.

Saluant les avancées notables engrangées par l’Union Africaine sur le plan du développement, le président Macky Sall a reconnu que des défis restent à relever. « Les défis restent nombreux et pressants », a relevé le président Sénégalais. Parmi lesquels, la paix, la sécurité, des changements anti constitutionnels à la tête des pays, la sécurité alimentaire, l’éducation des jeunes, la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles ainsi que l’accès équitable aux financements internationaux…, a noté le nouveau Président de l’Union Africaine.

