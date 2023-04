PRÉSIDENCE DU PDCI-RDA/ BÉDIÉ CANDIDAT UNIQUE : LES MILITANTS DE PARIS YVELINES PRENNENT POSITION

Les militants de la délégation PDCI-RDA Paris Yvelines, ont salué la décision du 7è congrès extraordinaire du parti endossant la candidature du président Henri Konan Bédié comme l’unique au prochain congrès extraordinaire.

C’était le 16 avril 2023 dans le 13è arrondissement de Paris. Ces militants du parti de l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, répondaient à la convocation de Mme Jeannette Taho, assurant l’intérim du délégué général, Diomandé Youdé Adama.

Deux points à l’ordre du jour

Il s’agissait dans le cadre de cette rencontre de satisfaire d’une part aux exigences et la visite de l’inspection du parti et d’autre part, à faire le point du 7è congrès extraordinaire tenu le 30 mars dernier au siège du PDCI-RDA sis à Abidjan Cocody. Sur le second point, la conférencière a expliqué les grandes décisions prises à l’occasion de ces assises Le Délégué Général Diomandé Youdé Adama, après avoir remercié les militants pour leur présence massive et leur implication dans l’organisation et la marche de la Délégation Générale Paris Yvelines, a entretenu l’auditoire et donné les explications concernant le bien fondé des résolutions relatives aux articles 54 et 33 des statuts du Parti et la nécessité de leur mise en conformité avec l’évolution du parti depuis le 12ème Congrès Ordinaire.

Le point du Congrès Extraordinaire qui a le plus marqué les militants et emporté leur adhésion totale c’est la Motion de Soutien au président Bédié

Pour l’exemple, le verrou du nombre des membres du Bureau Politique a été sauté dans l’article 54 qui limitait le nombre à 400 membres. Le DG Diomandé Youdé Adama a aussi décrypté les différentes interventions dont celles très appréciées du président du Parti SEM Henri Konan BEDIE qui tracent les sillons du PDCI moderne et conquérant. «Le point du Congrès Extraordinaire qui a le plus marqué les militants et emporté leur adhésion totale en ce qu’il correspond absolument à leur désir et fonde un objectif toujours affiché et affirmé, c’est la Motion de Soutien au président Bédié. Cette motion a endossé la motion de soutien à la candidature unique du dernier Bureau Politique de septembre 2022 à Daoukro qui fait du Président Bédié le Candidat Unique à la présidence du PDCI RDA au 13e Congrès Ordinaire », a-t-il rapporté aux militants de Paris Yvelines.

À la suite de ce compte-rendu, les militants se sont prononcés en faveur des décisions prises par ledit congrès. «Nous saluons et félicitons le Congrès pour le vote à l’unanimité de cette motion de soutien au président Bédié. Preuve comme s’il en était encore besoin que le président Bédié est et demeure celui qu’il faut actuellement à la tête du PDCI RDA pour la reconquête du pouvoir d’état et refermer la parenthèse douloureuse de la gouvernance chaotique, à la propension à l’endettement démesuré et à la baisse drastique du pouvoir d’achat des populations, entraînant grande souffrance et précarité du peuple. Soutien total à SEM Bédié », ont-ils relevé dans le procès verbal de cette rencontre du 16 avril à Paris.

