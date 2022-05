Présidentielle 2022 en France: ces Français d’Afrique qui ont voté Marine Le Pen

En France, le premier tour des législatives, c’est dans trois semaines. Mais la présidentielle française, il y a un mois, a débouché sur la victoire d’Emmanuel Macron et un second mandat pour le président sortant. En deuxième position de cette élection : Marine Le Pen, la candidate d’extrême droite qui a fait un score, historique, plus de 40% des voix. Si on se penche un peu sur ces résultats, certes Emmanuel Macron l’emporte très largement au Sénégal, au Maroc et en Tunisie, mais Marine Le Pen a convaincu une partie très importante de français expatriés. Et Le Monde Afrique est allé à leur rencontre, pour tenter de comprendre ce vote. Une série réalisée à Paris avec Frédéric Bobin, et avec les correspondants du journal.

