Présidentielle au Ouganda: le pays envahit par des chars

Plusieurs véhicules blindés ont été vus dans les rues de la capitale ougandaise, Kampala, dans une sorte de démonstration de force et de tentative d’intimidation. Un développement qui intervient alors que le pays se prépare à une élection présidentielle sous haute tension, jeudi.

Les ougandais se préparent à aller aux urnes, jeudi, dans le cadre de l’élection présidentielle et celles des députés. Après une période de campagne émaillée de violences contre les candidats, pour la plupart de l’opposition, les autorités du pays ont d’abord coupé internet, avant de militariser les villes du pays. Des milliers de soldats de la Force de défense populaire ougandaise, la police et l’unité de défense locale composée de civils formés et armés par le gouvernement, ont été déployés pour renforcer la sécurité.

Selon Al Jazeera, ces éléments patrouillent dans la ville à pied, principalement dans des zones perçues comme des bastions de l’opposition. Outre cela, des dizaines de véhicules blindés militaires circulent également en convois dans la capitale. Ce sont des images qui se sont familiarisées avec les Ougandais pendant toute la saison électorale. Mais le déploiement dans diverses villes du pays est beaucoup plus lourd avant les élections de jeudi. Environ 18 millions d’électeurs devraient élire un président et des membres du parlement. Le président Yoweri Museveni est également candidat à sa propre succession.

