Procès de l’assassinat de Thomas Sankara: la difficile question de l’audition des témoins

À l’ouverture de l’audience, lundi 25 octobre au matin, du procès de l’assassinant de l’ancien président Thomas Sankara, il a été question de s’accorder sur la liste des témoins. Ils seront une soixantaine dont des Français.

Parmi ces témoins figurent plusieurs personnalités : des militaires à la retraite, des personnalités politiques ou encore des chercheurs. Plusieurs témoins cités dans cette affaire n’étaient pas dans la salle d’audience ce lundi, car étant hors du Burkina Faso.

Parmi ces absents au procès, qui a repris ce matin après un report, figurent notamment Jean-Christophe Mitterrand, conseiller aux affaires étrangères de François Mitterrand, Roland Dumas, ministre français des Affaires étrangères, et Jack Lang, ministre français de la Culture au moment des faits.

Maître Prosper Farama, l’un des avocats des parties civiles, a souhaité que tous ces témoins absents du Burkina Faso soient auditionnés par visioconférence. Mais « le parquet ne dispose pas du matériel nécessaire pour la visioconférence », rétorque le procureur militaire.

Finalement le président du tribunal a accepté le principe de l’audition des témoins par visioconférence. C’est le service informatique du ministère de la Défense, sous la supervision du parquet militaire, qui sera chargé de le faire.

Quant aux avocats de la défense, ils estiment que rien ne prouve que ces auditions par visio-conférence ne seraient pas enregistrées par une tierce personne.

La journée s’est terminée par la lecture de l’arrêt de renvoi, document dans lequel le juge d’instruction accuse Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Dienderé d’avoir prémédité l’assassinat du président Thomas Sankara et les douze autres personnes, en citant les éléments à charge ainsi que les témoignages. Parmi ces éléments, les véhicules et le commando, partis du domicile de Blaise Compaoré dans l’après-midi du 15 octobre 1987.

