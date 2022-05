Promotion de la culture de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (STI): le FONSTI à la rencontre des élèves du lycée moderne d’Azaguié

Le lycée moderne d’Azaguié a servi de cadre, le 18 mai 2022, pour la toute première activité dans une ville de l’intérieur de la Côte d’Ivoire, au programme de promotion de la culture de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (STI) initié par le FONSTI (Fonds pour la science, la technologie et l’innovation).

Deux conférences ont été animées au cours de cette activité qui a mobilisé plus de 50 élèves issus des classes de Seconde et Première de toutes les séries.

La première conférence a été dite par le Yoro Blé Marcel, Professeur titulaire en Anthropologie qui a entretenu les participants sur l’impact de la culture de la science et de l’innovation sur la société.

Deuxième conférencière, Professeur Marie N’Bengue Alphonsine a, quant à elle, partagé avec son auditoire les résultats des recherches scientifiques qui servent aujourd’hui au quotidien de l’humanité.

Selon Mme Marie N’Bengue Alphonsine, Professeur titulaire en bactériologie virologie à l’Université Félix Houphouët-Boigny, UFR des sciences médicales, également membre du conseil scientifique du FONSTI et des STI, depuis trois (03) ans, le PASRES et le FONSTI s’intéressent aux Enseignants-Chercheurs et aux particuliers. “L’enjeu aujourd’hui est de rendre pérennes les actions de promotion de la culture de la science et de l’innovation pour un impact sur le développement du pays. Il est donc impérieux pour le FONSTI de descendre à la base; et la base, ce sont les jeunes », a ajouté Mme M’Bengue qui representait, à cette cérémonie, le Docteur Yaya Sangaré, Secrétaire général du FONSTI.

Pour réussir ce pari, « le FONSTI est prêt à accompagner les jeunes inventeurs, les jeunes innovateurs. On les attend pour qu’ils présentent des projets de recherches innovants et originaux », a-t-elle recommandé a soutenu le Prof Marie N’Bengue Alphonsine.

A cette étape d’Azaguié, l’on a noté la présence de madame Diawara Salimata, du service Entrepreneuriat, représentant le Directeur de la Vie sociale (DVS), une Direction du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).

Le programme de promotion de la culture de la Science, de la Technologie et de l’Innovation dans les lycées et collèges de Côte d’Ivoire a été officiellement lancé le 27 avril 2022au lycée classique de Cocody.

Comments

comments