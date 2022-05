PSG : Mbappé, un salaire de 5 milliards CFA par mois

Mbappé, joueur le mieux payé en salaire net

D’après les chiffres dévoilés par la presse sportive européenne, Mbappé touchera 600 millions d’euros lors des trois prochaines saisons, soit un salaire de 100 millions par an et une prime de signature estimée à 300 millions. Par mois, le joueur de 23 ans touchera près de 8 millions d’euros, soit plus de 5 milliards CFA. Auparavant, il percevait mensuellement un plus d’un milliards CFA (plus de 2 millions d’euros) de salaire net.

Sport/PSG-Kylian Mbappé une affaire d’amour, il officialise sa prolongation jusqu’à 2025

Révélé à l’AS Monaco, Mbappé s’est rapidement imposer au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Certains analystes le placent même au sommet de la chaîne alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont tous deux dominé la planète de la tête et des épaules de 2008 à maintenant, se dirigent vers la fin de leurs carrières. Champion du monde 2018, il représente ainsi l’avenir avec les Jadon Sancho, Erling Haaland ou encore Vinicius Jr.

“Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France”

La prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain n’a pas été du goût des dirigeants madrilènes. La Liga d’ailleurs, dénonce une prolongation abusive au vu des bilans financiers négatifs du PSG, qui a notamment perdu 220 millions d’euros l’été dernier. Cette dernière a annoncé son intention de dénoncer le PSG devant l’UEFA mais aussi les autorités administratives françaises et de l’Union Européenne.

Pour l’instant, Mbappé est un homme heureux au PSG qui n’a pas hésité à sortir le chéquier une fois de plus, dans sa quête de Ligue des champions.

“J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens de performer au plus haut niveau. Je suis très heureux également de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir”, a déclaré Kylian Mbappé, cité dans un communiqué

