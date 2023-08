Putsch au Niger: Les camionneurs marocains bloqués aux frontières

Alors que l’ordre constitutionnel au Niger est toujours bafoué suite au coup d’Etat militaire, quatre camionneurs marocains et d’autres en provenance du Mali se bloquent près des frontières nigériennes en raison de la mise en place d’une barrière militaire par les armées burkinabées et maliennes, dans le but de sécuriser le passage.

Le Bureau National de l’Organisation Démocratique du Transport et de la Logistique Multimodale (ODTL) a dévoilé que des consignes très strictes ont été transmises aux chauffeurs marocains. Ils sont invités à ne pas charger leurs véhicules et à suspendre leurs trajets en direction du Niger, en raison des risques associés aux engins explosifs présents le long de la route entre le Bénin et le Niger.

Dans une communication officielle, le syndicat a clarifié, qu’en « coordination avec l’Union des conducteurs de transport routier en Afrique de l’Ouest (UCRAO), la situation des chauffeurs marocains bloqués près des frontières nigérianes est suivie ». Et d’ajouter : « Ces chauffeurs étaient venus des Pays-Bas en direction du Mali avec un chargement contenant des provisions destinées aux membres des Nations Unies« .

Selon Khalid El Hamdani, secrétaire général de l’ODTL, tous les conducteurs marocains ont été sensibilisés au danger inhérent au transport vers le Niger en raison des mines potentiellement explosives présentes sur cet itinéraire.

Il explique, dans une déclaration à Hespress, que le bureau exécutif du syndicat, en collaboration avec l’UCRAO, a identifié la présence de quatre camionneurs marocains et d’autres en provenance du Mali, engagés dans le transport international pour le compte des Nations Unies. Ils se trouvent coincés à proximité des frontières nigériennes en raison de la mise en place d’une barrière militaire par les forces armées du Burkina Faso et du Mali servant à renforcer la sécurité du passage.

Cette situation les a contraintes à marquer un arrêt dans cette région en attendant l’autorisation de faire passer les gros camions, avec une priorité actuelle accordée aux véhicules légers et aux piétons, poursuit le responsable.

Le secrétaire général de l’Organisation a également indiqué que « tout le monde au sein du syndicat, en coordination avec l’Union des conducteurs de transport routier en Afrique de l’Ouest, travaille en permanence pour suivre toutes les évolutions des chauffeurs en communiquant directement avec eux au quotidien« .