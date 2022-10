Qui est véritablement Ibrahim Traoré du Burkina Faso?

Huit mois après avoir renversé le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été à son tour renversé vendredi, par un groupe de militaires de son propre camp, conduit par le capitaine Ibrahim Traoré.

Le capitaine Ibrahim Traoré est un militaire et homme d’État burkinabé, chef de l’État depuis le 30 septembre 2022. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d’État et prend la tête du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration.

Carrière militaire

Selon AbidjanTv.net, Ibrahim Traoré n’est pas issu du Prytanée Militaire de Kadiogo (PMK) contrairement à bon nombre d’officiers burkinabè. Après des études universitaires en géologie à l’Université Joseph Ki-Zerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l’armée en 2010. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires.

En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d’être promu capitaine en 2020. En mars 2022, Il est nommé chef d’artillerie (RA) du dixième régiment de commandement d’appui et de soutien (10e RCAS) basé à Kaya par l’ex-président du Faso Paul-Henri Damiba.

Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment l’opération Otapuanu en 2019. Il a aussi servi au sein du détachement militaire de Markoye au Sahel.

Melv

Comments

comments