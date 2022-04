RD Congo : la condamnation en appel de Vital Kamerhe annulée par la Cour de cassation

La Cour de cassation de la République démocratique du Congo a annulé lundi l’arrêt de la cour d’appel ayant condamné à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics Vital Kamerhe, l’ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, et renvoyé le dossier devant de nouveaux juges. La Cour a estimé que le juge d’appel avait “violé le droit de la défense” de M. Kamerhe. Les détails depuis Kinshasa de Clément Bonnerot, correspondant de France 24.

L’ancien ministre nigérien de l’Intérieur Ousmane Cissé, a été écroué, vendredi 8 avril, après avoir été accusé d’être impliqué dans deux tentatives de coup d’État présumées en 2021 et 2022. Harold Girard, correspondant à Niamey, fait le point sur cette affaire.

L’Union européenne a décidé, lundi 11 avril, “d’arrêter” ses missions de formation et d’entraînement de l’armée et de la garde nationale au Mali. Mais elle va rester au Sahel et se déployer dans les pays voisins, a annoncé Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.

Le Premier ministre italien Mario Draghi, s’efforçant de réduire la dépendance énergétique de son pays de la Russie, a annoncé lundi lors d’une visite à Alger un accord avec l’Algérie pour l’augmentation de ses exportations de gaz vers la péninsule

