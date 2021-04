RDC/ Banques: interdiction de retirer toute somme égale ou supérieure à USD 10 000

En République Démocratique du Congo, les banques ont rappelé dans un communiqué, que , dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.



«L’Association congolaise des Banques, se conformant à la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’aux Instructions n°15 relative aux normes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et l’instruction 15 bis, modification n°3 du 11 septembre 2020 de la Banque centrale du Congo relative au respect du seuil maximal de USD 10 000, ou de son équivalent en espèce ou par titre au porteur dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du fait des zones d’ombres concernant la périodicité, la fréquence et le format, rappelle au public de l’interdiction de retirer toute somme égale ou supérieure à USD 10 000, ou de son équivalent de paiement en espèce ou par titre porteur dans les zones desservies par les institutions financières», précise l’ACB dans un communiqué.

