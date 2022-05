RDC: Félix Tshisekedi clôt la table ronde intercommunautaire à Lumbumbashi

Félix Tshisekedi a présidé le samedi à Lubumbashi la cérémonie de clôture de la table ronde sur la réconciliation intercommunautaire. Les travaux ont porté essentiellement sur le vivre ensemble entre les communautés des régions du Kasaï et du Katanga et sur les causes et conséquences des migrations des populations de l’une vers l’autre. Les participants recommandent au gouvernement la relance de l’économie dans la région du Kasai afin de le rendre plus attractif.

Des centaines des personnes ont pris part à la clôture de la table ronde inter-régionale. Ministres, gouverneurs de province, membres des assemblées provinciales, chefs coutumiers du Kasaï et du Katanga sont venu écouter Félix Tshisekedi. Le président s’est voulu conciliant :

« J’invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes et par-dessus tout, au strict respect des lois de la république, à la non perturbation de l’ordre public et au respect des mesures visant à promouvoir la sécurité, voire la sécurité routière. »

Il a rappelé que depuis un certain temps, il s’observe dans le pays un recours au discours incitant aux replis communautaires. D’un ton plus ferme, Félix Tshisekedi a interpellé différents leaders.

« J’entend attirer l’attention des leaders politiques, des responsables religieux et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. Puissent nos langues devenir des véritables vecteurs d’unité et non l’installation des barrières hostiles. »

Un message entendu des deux côtés. Les représentants des jeunes Katangais et Kasaïens ont pris l’engagement d’œuvrer pour la paix et le respect mutuel. Toutefois, le président de la République n’a annoncé aucune mesure d’urgence sur la relance de l’économie dans la région du Kasaï alors que pour certain c’est une priorité.

