RDC: fin de l’épidémie d’Ebola qui sévissait dans la province du Nord-Kivu

L’action rapide de tout un réseau de personnes a permis de stopper la propagation d’Ebola, de sauver des vies et de protéger les enfants. Les agents de santé ont fourni des soins médicaux et des vaccins. Des volontaires ont contribué à diffuser des informations vitales. Des puéricultrices se sont occupées des enfants pendant que leurs parents recevaient un traitement.

Mais notre travail n’est pas terminé. Pendant la COVID19, l’UNICEF et ses partenaires continuent de développer l’accès aux services d’eau et d’assainissement, de mener des campagnes de sensibilisation et de fournir un soutien psychologique et nutritionnel aux enfants et aux familles affectés.

