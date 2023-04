RDC : la hausse du coût des produits de base pèse sur les Congolais

En République démocratique du Congo, les habitants peinent à se procurer des produits de base.

La chute de la monnaie locale, le paiement des arriérés de salaires et les dépenses de guerre ont fait grimper les prix dans le pays.

Depuis le début de l’année, le franc congolais s’est déprécié d’environ 15 pour cent par rapport au dollar américain, selon les chiffres officiels et les changeurs de monnaie, frappant le plus durement les plus pauvres.

“–…… ici c’est souvent les commerçants qui viennent demander des dollars, ils ont toujours besoin de dollars, ils n’ont pas besoin de francs congolais” a expliquéMireille Dikizeko, cambiste.

Deux mille francs congolais s’échangent habituellement contre un dollar, mais le taux de change est passé à plus de 2 320 francs pour un dollar, selon les derniers chiffres de la banque centrale.

Si l’on ajoute à cela l’inflation mondiale et une économie tributaire des importations et des dollars américains, de nombreux Congolais ressentent les effets de la crise.

“Cette augmentation des prix nous dérange parce que la vente n’est pas bonne, les bénéfices que nous avions l’habitude de faire et qui nous aident à payer le loyer, les factures d’eau et d’électricité, ne sont plus disponibles. Nous n’achetons qu’un seul sac pour le vendre au détail, il est difficile maintenant de payer le loyer, l’eau et l’électricité”. s’est confiée Tanya Matumona, vendeuse de farine de maïs.

La hausse des prix fait suite à l’augmentation des dépenses du gouvernement pour lutter contre le groupe rebelle M23, qui s’est emparé de vastes territoires dans l’est du Congo depuis l’année dernière.

” Ici, le transport est vraiment difficile, nous sommes venus prendre le bus qui dessert la route de Pompage, on nous demande de payer 2000 frc chacun, alors que le gouvernement avait fait une communication en disant que le prix du transport a baissé mais nous ne comprenons pas.” a ditHerdi Lomboto, étudiant.

“Il est le ministre de l’économie et il doit faire de son mieux avec ses conseillers pour stabiliser la monnaie, il doit s’entendre avec la banque…” a ajoutéFranck Esaka, vice-président des cambistes de la Place du Châteaux.

L’inflation atteignait déjà 13 % à la fin de l’année dernière, en partie à cause des retombées économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les dollars sont universellement acceptés dans les restaurants et les magasins, et la plupart des achats importants sont effectués dans cette monnaie.

Selon un économiste qui a refusé d’être nommé, le pic de dépenses de la RDC à la fin de l’année 2022 a entraîné un afflux de francs congolais sur le marché et une forte demande de dollars.

Ces arriérés ont été payés en francs, ce qui a provoqué une ruée de personnes cherchant à échanger l’argent contre des dollars, a-t-il dit.

“Les banques n’ont pas été en mesure de fournir suffisamment de dollars, d’où la dépréciation”, a ajouté l’économiste.