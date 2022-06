RDC: le conseiller sécurité du président Tshisekedi, François Beya, inculpé pour complot

Son procès s’ouvrira vendredi 3 juin 2022 devant la plus haute juridiction pénale des forces armées congolaises. C’est un procès sous haute tension contre François Beya, un homme qui a servi les dirigeants successifs du pays.

Après avoir été arrêté par l’Agence nationale des renseignements en février dernier, François Beya avait été placé en détention à la prison centrale de Makala par l’auditorat général des forces armées. Auditionné par la justice militaire en avril, son inculpation vient donc de lui être notifiée.

Son procès se tiendra vendredi devant la Haute Cour militaire. Une Cour dont les arrêts ne peuvent faire l’objet d’aucun appel.

De sources judiciaires, celui qui était le conseiller sécurité du président Félix Tshisekedi est donc inculpé de plusieurs chefs d’accusation : complot contre la vie ou la personne du chef de l’État, incitation des militaires à la désobéissance et à commettre des faits contraires à leur statut. Il sera jugé dans son lieu de détention à la prison centrale de Kinshasa.

Pour le moment, on ne sait pas s’il comparaîtra seul ou avec des complices présumés. Ses proches et le collectif qui défend ses intérêts dans les médias plaident pour que les audiences soient publiques et retransmises en direct sur la télévision d’État.

Début février, l’homme à la carrière bien remplie avait été arrêté et détenu pendant un mois à l’agence nationale des renseignements. L’affaire avait fait couler beaucoup d’encre. Pour expliquer cette arrestation, la présidence de la République évoquait à l’époque, sans plus de détails, « de sérieux indices d’agissements contre la sécurité nationale »

