RDC: Le parquet général demande au Sénat de lever l’immunité parlementaire au sénateur Matata Ponyo

La justice congolaise a demandé la levée de l’immunité parlementaire de l’ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, mis en cause dans une affaire de détournements de fonds publics et qui s’est dit «prêt» à comparaître pour se défendre, ont indiqué des sources concordantes.

«Le parquet général a demandé au Sénat de lever l’immunité parlementaire de deux sénateurs: Matata Ponyo et Ida Kamaji. Il y a des indices sérieux de leur implication dans le détournement de l’argent destiné au parc agro-industriel de Bukangalonzo», a déclaré un haut magistrat du parquet près la Cour de cassation.

«Je ne crains rien. Je suis prêt à me présenter devant la justice», même si «l’injustice doit prévaloir sur la justice», a déclaré dimanche au cours d’une conférence de presse Augustin Matata, rentré à Kinshasa le jour même en provenance de Guinée pour «répondre» à ces accusations.

Affaire à suivre.

