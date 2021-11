RDC: les rebelles ADF prennent d’assaut un village dans l’est du pays

des militaires Congolais en position pour un assaut

Un village dans l’est de la république démocratique du Congo a été pris d’assaut par les combattants du groupe rebelle des Forces démocratiques alliées (ADF). Ils ont mis à sac la localité et tué au moins une personne.

Le village de Ndalya dans la province de l’Ituri dans l’est de la RDC a reçu la visite violente de rebelles des ADF qui ont tué dans une attaque, au moins une personne et incendié plusieurs commerces. Selon les rapports des médias locaux, deux autres personnes ont été blessées dans l’attaque rebelle. En plus de plusieurs entreprises, les rebelles ont également incendié un véhicule et trois motos, a ajouté le rapport du site d’information Actualite.cd.

La région de l’est de la RDC est en proie à de violentes attaques de groupes armés dont le plus grand et le plus puissant est celui des ADF. Il s’agit d’un groupe rebelle armé originaire d’Ouganda avant de s’étendre à la RD Congo, où elle a des bastions dans les provinces agitées du Nord-Kivu et de l’Ituri. Le groupe a été désigné groupe terroriste par les Etats-Unis après l’avoir accusé d’affiliation avec l’organisation terroriste Daech/ISIS.

Les autorités congolaises ont intensifié la lutte armée contre les groupes armés dans la région de l’est en y envoyant plus de soldats et en y instaurant l’« état de siège » (en Ituri et au Nord-Kivu en mai). Cependant, les groupes armés continuent de mener leurs activités violentes et rien n’a véritablement changé depuis.

Un rapport de septembre de l’Institute for Security Studies, basé en Afrique du Sud, a déclaré que les mesures ont « apparemment eu peu d’impact » car les ADF « impitoyables » et d’autres groupes « continuent de massacrer des civils ». Selon les chiffres de l’ONU, plus de 5,2 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de la RD Congo, dont 1,7 million en Ituri et 1,8 million au Nord-Kivu.

