RDC: une centaine de personnes kidnappées en Ituri.

Dans l’extrême nord-est de la RDC, la province de l’Ituri a été ce week-end le théâtre d’une nouvelle série d’attaques. Au moins deux villages du territoire d’Irumu ont été ciblés par des combattants ADF. Le bilan est lourd : au moins six morts, des habitations incendiées. Et surtout plus d’une centaine de personnes kidnappées. Dans l’extrême nord-est de la RDC, la province de l’Ituri a été ce week-end le théâtre d’une nouvelle série d’attaques. Au moins deux villages du territoire d’Irumu ont été ciblés par des combattants ADF. Le bilan est lourd : au moins six morts, des habitations incendiées. Et surtout plus d’une centaine de personnes kidnappées. Il y a les déplacements, la peur, il y a une certaine incertitude qui s’installe dans la population. Ces enlèvements ont été effectués dans une région où les éléments des forces armées ougandaises a constitué son bastion, et on ne comprend pas aujourd’hui comment les ADF peuvent mener une opération de grande envergure sous la barbe et les yeux des forces ougandaises. Selon des sources militaires, cet activisme des ADF s’expliquerait par les opérations conjointes en cours, menées par les armées congolaises et ougandaises en Ituri eu Nord-Kivu. Certains de ces combattants, acculés et coupés de leur source de survie, selon les forces armées de la RDC, tenteraient ainsi de se ravitailler en vivres dans ces villages attaqués d’où ces pillages. Les personnes kidnappées servent notamment à porter les biens pillés. Les plus jeunes sont enrôlés comme enfants-soldats, et d’autres sont exploités comme esclave sexuel

