Référendum : la Guinée vote dans le Chaos

En Guinée, On vote dans le chaos.

De graves violences ont perturbé, ce dimanche, le référendum constitutionnel et les législatives boycottés par l’opposition qui accuse le président Alpha Condé de vouloir chercher un 3ème mandat.

On a assisté à des saccages de bureaux de vote dans la banlieue de Conakry (Cosa, Ratoma, Hamdallaye, Dar-es-salam, Lambanyi, etc) et dans d’autres localités comme Mamou, Boke, N’Zérékoré, Kobéla, Dinguiraye et Konah.

Depuis octobre, 31 civils et 1 gendarme ont été tués et des dizaines d’opposants arrêtés pour s’être opposés au référendum. Alpha Condé, 82 ans, a été élu en 2010 et réélu en 2015. S’il réussit à faire réviser la Constitution, il pourra briguer un nouveau mandat.

