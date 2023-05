RÉGION DU GUEMON : LE PRÉFET IBRAHIMA CISSÉ HONORE SEREY DOH ET LANCE UN APPEL AUX JEUNES

À la remise des clés d’un bâtiment de trois salles de classe plus bureau du directeur et latrines pour l’école primaire de Yrozon, le samedi 29 avril 2023 dans la sous-préfecture de Bagohouo (département de Duékoué), le préfet de région du Guémon et préfet du département de Duékoué, Cissé Ibrahima, qui a été primé dans le domaine de l’administration du territoire et avait reçu des mains du Président Alassane Ouattara en 2021, le Prix d’Excellence de la Meilleure Autorité préfectorale, a reconnu solennellement, le travail important abattu par le docteur Célestin Serey Doh, président du conseil régional du Guémon au profit de la population et de l’administration générale du Guémon.

Le délégué du Gouvernement, représentant direct de chacun des Ministres, a en effet profité de cette fête du développement à Yrozon pour rappeler quelques réalisations du Conseil régional ayant aidé au bon fonctionnement des services administratifs dont il a la charge. Ce sont, selon le gestionnaire des personnels de l’Etat, « les constructions de la clôture de la préfecture de Duékoué, de plusieurs résidences de fonctionnaires et de sous-préfets dont la plus récente est celle du sous-préfet de Bagohouo ».

La résidence du préfet de Duékoué a besoin de réhabilition

C’est pourquoi reconnaissant des nombreux efforts multiples déjà faits par Serey Doh, le patron du corps préfectoral du Guémon a fait la doléance (sourires aux lèvres) au président de l’institution régionale « de bien vouloir construire « chap-chap » (vite, vite en langage familier), la résidence du sous-préfet de Guézon qui souffrirait de dormir comme certains fonctionnaires à Duékoué, chef-lieu de région avant de rallier leurs postes de fonctions.Aussi, rapportant les récentes violences opérées dans la sous-préfecture de Bagohouo par groupes de jeunes interposés et étant sous l’effet de l’alcool frelaté, le meilleur préfet du pays a appelé la jeunesse à cesser ces comportements menaçant la paix sociale, afin a-t-il précisé, « d’aider le président Célestin Serey Doh dans l’exercice de ses fonctions et de le rendre fort ».

Célestin Serey Doh a dit avoir œuvré, son équipe et lui, en accompagnateurs de la politique du vivre-ensemble du président Alassane Alassane

Bien avant l’intervention le préfet de région du Guémon et préfet du département de Duékoué, Ibrahima Cissé, le docteur Célestin Serey Doh a dit avoir œuvré, son équipe et lui, en accompagnateurs de la politique du vivre-ensemble du président Alassane Alassane. Avant de relever l’activisme important du préfet Ibrahima Cissé, ayant permis de ramener la cohésion sociale entre communautés à Yrozon, village au lourd passé de sinistré.