Remise de diplômes à 244 auditeurs d’ISM Paris à Abidjan

Abidjan, 08 mai 2022 (AIP)- L’université Félix Houphouët-Boigny et l’Institut supérieur de mécanique (ISM) de Paris ont organisé, samedi 7 mai 2022 à Abidjan, une cérémonie de distribution de diplômes à 244 auditeurs ayant réussi leurs Masters d’ingénieurs.

Cette promotion 2022 est baptisée Jean Baptiste Lemoyne du nom du ministre français de la Francophonie, pour leur Executive Master of Engineering (EME) ou Maîtrise en ingénierie.

Les diplômés sont issus des filières Logistique (60), Ingénierie Data (76), Généraliste, gestion de la complexité (22) et Ingénierie financière, finances d’entreprises (90).

Les cours qui durent 15 mois sont dispensés par la Compagnie académique de formation (CAF) grâce à un modèle pédagogique conçu par une start-up ivoirienne exerçant dans l’Edtech (Education par la technologie) et sont validés par la Faculté des sciences économiques et de gestion où ils sont dispensés à l’UFHB.

« Non seulement ils maîtrisent désormais le plus haut niveau de compétence, de savoir-faire dans leurs spécialités, mais aussi ont-ils adopté l’esprit ingénieur fait d’humilité et de solutions au pluriel », les a félicités la directrice générale de la CAF, Pr Annick Atsain.

Le président de l’université Félix Houphouët-Boigny, Pr Ballo Zié, Jean Michel Brissaud de la CAF et Pr Alain Rivière, de l’ISM Paris, ont salué la qualité et la technicité des matières étudiées qui permettront à la fournée de mener des « actions performatives » pour le développement de leurs entreprises et partant, celui des pays africains, les auditeurs venant de plusieurs africains.

Une passation de flambeau entre la promotion Jean Baptiste Lemoyne et sa cadette a marqué l’événement, les mentors des différentes filières sortantes leur ayant conseillé bonne tenue, rigueur, bonne présentation des documents, « de laisser toujours des traces écrites », efficacité et surtout efficience, dans la probité et l’excellence.

En 2021, Jean-Baptiste Lemoyne, alors secrétaire d’Etat et le ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Adama Diawara, avaient présidé la cérémonie qui concernait plus de 300 diplômés en logistique, Finance d’entreprise, Ingénierie financière et Gestion de la complexité, originaires de 16 pays différents.

Le conseiller technique, Pr Lavry Grah Nazaire, représentait le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, parrain, cette année, de la remise de leurs parchemins en présence de parents, amis et connaissances à l’Eden Golf club d’Abidjan-Cocody.

