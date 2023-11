Restructuration du ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat: Un Syndicat des agents d’impôt exprime sa gratitude au Président Ouattara

Des agents de la direction générale des impôts membres du Renouveau syndical des Agents du Fisc, à travers le secrétaire général dudit syndicat, Zéréyé Zédou Narcisse, ont exprimé leur gratitude et reconnaissance au Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, pour la mutation du Ministère du Budget et du portefeuille de l’Etat (Mbpe) en Ministère des Finances et du Budget (Mfb).

C’était au cours d’une conférence de presse le 7 novembre à son siège sis à la Riviera Palmeraie.

Le conférencier a salué la clairvoyance du Chef de l’Etat. “Il nous a compris. Parce que jusque-là, nous avons demandé que toutes les régies financières soient rassemblées sous la coupole d’une seule personne pour une même vision afin de fluidifier les procédures et renforcer la transparence au niveau des finances publiques. C’est ce que le Chef de l’Etat a fait, nous lui disons merci”, a déclaré l’administrateur principal des services financiers.

Il a ajouté que cette décision contient en elle-même des motivations, des raisons qui visent à changer l’environnement des services financiers. « Celui qui vient d’arriver est précédé d’une bonne réputation. Il est le garant unique de la gestion des finances publiques. Il a donc une vision panoramique. Il saura comment aborder les questions qui se posent à toutes les directions des régies financières”, a-t-il expliqué.

Aussi, Zéréyé Zédou Narcisse a ajouté que son syndicat va rencontrer le nouveau ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly.