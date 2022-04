Rupture collective du jeûne : la Ministre Nialé KABA appelle au renforcement de la cohésion entre les élus et cadres du Bounkani et du Gontougo

Abidjan, Madame Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement a organisé, ce samedi 23 avril 2022, à sa résidence de Cocody, une rupture collective du jeûne.

Cette rencontre de partage et de convivialité a vu la présence de l’ensemble des élus et cadres du Bounkani et du Gontougo, notamment le Ministre Gouverneur du district du Zanzan Dr Touré Souleymane, le Secrétaire d’Etat Siaka Ouattara, le Sénateur Kouakou Ouattara, les Maires de Bouna, Téhini, Doropo et Bondoukou et bien d’autres personnalités.

Prenant la parole, la Ministre Nialé KABA s’est réjoui de la présence massive des élus et cadres à cette rencontre « qui devient une tradition ».

« Je voudrais remercier les frères et sœurs qui ont fait le déplacement massivement pour venir prendre part à cette cérémonie que je voudrais à la fois fraternelle et conviviale. Que cette cérémonie soit l’occasion de renouer et renforcer la fraternité. Qu’Allah nous permette de nous retrouver au-delà du mois de Ramadan et de renforcer la fraternité », a-t-elle déclaré.

Aussi, a-t-elle invité les imams à faire des prières pour le Président de la République, Alassane Ouattara et pour le renforcement de la cohésion dans le Bounkani et dans tout le Zanzan.

Le vénérable Kouakou Ouattara, Sénateur du Bounkani, a pris la parole au nom des élus et cadres des deux régions du district du Zanzan pour remercier la Ministre pour cette importante initiative, avant de la féliciter pour sa reconduction au poste de ministre du plan et du développement.

C’est dans une ambiance à la fois festive et pieuse, que la cérémonie s’est achevée aux environs de 20 h, avec des exhortations et prières faites par les Imams présents, notamment l’imam Cissé Ibrahim et Camara Morimoussa de la Mosquée Banco d’Abobo.

Comments

comments