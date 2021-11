Samuel Eto’o : « J’espère que le Cameroun va gagner la CAN 2021 avec moi comme président de la FECAFOOT »

Officiellement candidat aux élections présidentielles de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o s’est déjà lancé dans les opérations de charme pour rallier le public à sa cause.

Samuel Eto’o est aussi candidat aux élections présidentielles de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) dont le scrutin aura lieu le 11 décembre prochain. L’ancien capitaine des Lions Indomptables a déposé mercredi son dossier de candidature devant un public en liesse.

Et déjà, l’ex-attaquant du Barça multiplie les opérations de charme pour rallier le public à sa cause. S’il avait lancé un message fort à la concurrence assurant qu’il remportera l’élection malgré les péripéties qui dresseront sur son chemin, la super star dit être convaincu que s’il élu président, il donnera au football camerounais ses lettres de noblesse.

«Le camp d’en face n’a pas de projet …Je suis sûr que si vous me votez, vous allez me demander des comptes dans 4 ans. Et je suis certain que dans 4 ans, vous allez me demander de continue…Je serais prêt à donner ma vie pour le football camerounais, a lancé entre autres l’ancien capitaine des Lions Indomptables. Je suis prêt à mourir pour le Cameroun. J’espère que le Cameroun pourra remporter la CAN 2021 avec Samuel Eto’o comme président de la FECAFOOT. »

Âgé de 40 ans, l’ancien attaquant du Barça, de Chelsea ou encore de l’Inter Milan va désormais convaincre le public sportif camerounais de rallier sa cause, lui qui en concurrence avec notamment, l’actuel président de la FECAFOOT, Seidou Mbombo Njoya, qui espère également briguer un second mandat à la tête de l’instance.

Melv Le Sage

