Scandale: Samuel Eto’o accusé d’exploiter les mineurs…J.Rémy Ngono fait le déballage

Le journaliste J. Rémy Ngono s’est attaqué à l’ancien lion indomptable Samuel Eto’o dans une vidéo diffusée ce mercredi 22 janvier sur sa page Facebook officielle. L’ex-chef de chaine de Radio Siantou accuse l’ancien attaquant du FC Barcelone d’exploiter impunément des mineurs. Le journaliste précise que Samuel Eto’o entretient un réseau d’exploitation des mineurs qui aurait conduit plusieurs enfants vers la perdition.

«Vivants ou morts, ils ne reviendraient jamais. On peut être bon père, mais on ne devrait jamais prendre les enfants des autres. On peut être bon père, mais on ne devrait pas mettre les enfants des autres dans une situation de précarité hostile aussi dangereuse juste pour les affaires», a-t-il d’abord déclaré avant de poursuivre:

«Affairisme, c’est ce que je dénonce. J’ai juré de ne jamais entré dans les duperies. Je ne vais jamais demander à Samuel Eto’o d’aller s’occuper de son enfant. Mais je vais demander à Samuel, vous avez pris des camerounais, des jeunes camerounais entre 10 et 12 ans. Ce qui est une exploitation de mineur, un crime pour l’humanité. Comment est-ce que les autorités camerounaises ont laissé des enfants de cette envergure-là voyager. Où se trouvent-ils? Quel est leur avenir? Toujours dans le business».

En poursuivant sa dénonciation, Rémy Ngonose présente comme la voix des sans voix et rassure qu’il reviendra plus en profondeur sur cette affaire ô combien importante.

«Je n’ai pas de problème personnel avec qui que ce soit, mais je suis toujours la bouche de ceux qui ne peuvent pas exprimer leur colère. De ceux qui peut-être sont dans l’hiver entrain de trimer à gauche ou à droite. Et quand je sais que ces enfants ont été placés sous tutelle de Meçales, l’avocat d’Eto’o et que par la suite, c’est la fille de l’avocat qui a repris cela. Je vais y revenir en profondeur», Conclut le journaliste à ce sujet.

AfrikMag

Comments

comments