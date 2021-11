Sécurité: des centaines de soldats algériens formés par la Russie pour intervenir au Mali

La Russie a formé plusieurs centaines de soldats algériens qui seront déployées à terme, au Mali pour combattre les terroristes et sécuriser les institutions, rapporte Mondafrique.

Selon les informations rapportées par le site internet Mondafrique, la Russie a fait venir début octobre, six cent soldats algériens en Ossétie du Nord dans le cadre d’une formation militaire qui devrait aboutir à leur déploiement au Mali pour sécuriser les institutions et aider l’armée malienne à combattre les terroristes. Selon le même média, les soldats algériens ont été formés ensemble avec près d’un millier de mercenaires russes de la société Wagner.

Il pourrait s’agir de l’imminence d’une intervention russe au Mali et des différentes préparations en collaboration avec l’Algérie. Notons que plus tôt, l’information selon laquelle les mercenaires de Wagner seraient déployés au Mali, a suscité la colère de la France dont les 5000 soldats présents dans le pays, n’ont pas réussi à endiguer le mal, ni même à empêcher sa progression.

Même si le Mali ne confirme pas encore un accord éventuel avec Wagner, on sait que les relations entre Bamako et Paris ne sont pas au beau fixe en ce moment. Aussi, il faudra compter avec l’Algérie qui est également en froid avec Paris et qui pourrait jouer le rôle de superpuissance du Sahel. Dans tous les cas, cette alliance Algérie/Russie/Mali, fait terriblement peur à la France et à ses alliés occidentaux.

