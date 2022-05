Sécurité: la CEDEAO annonce une collaboration avec l’OTAN￼￼

La Direction de l’alerte précoce de la CEDEAO collaborera avec l’OTAN sur le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et la piraterie dans le golfe de Guinée, a annoncé ce mardi, l’organisation sous-régionale.

La Direction de l’alerte précoce de la Commission de la CEDEAO organise une session de travail avec la direction stratégique sud de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ce mardi 10 mai 2022, au siège de la CEDEAO à Abuja, Nigeria.

Les consultations ont pour but d’explorer une collaboration potentielle et un intérêt mutuel, en mettant l’accent sur le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, la piraterie dans le golfe de Guinée et le renforcement des capacités.

Pour la direction de l’alerte précoce de la commission de la CEDEAO, la collaboration avec l’OTAN est importante. Selon le directeur de la direction, le système d’alerte rapide se prépare à finaliser et à mettre en œuvre son plan stratégique pour les 5 prochaines années (2022 – 2026).

La délégation de l’OTAN a également été informée des initiatives de la Commission de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et des initiatives pour freiner l’insécurité maritime.

Le changement climatique est devenu un phénomène mondial qui préoccupe assez bien les organisations africaine comme la CEDEAO. Les autres fléaux abordés à savoir la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime dans le Golf de la Guinée, sont aussi des maux qui font couramment objet de débat dans la sous-région ouest-africaine. Bénéficier de l’expertise occidentale pour mieux contrer ses fléaux serait sans doute une stratégie salutaire pour la CEDEAO.

