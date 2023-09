Sénatoriales : Les candidats appelés à des élections apaisées

Me Yapobi Ketty Yolande plaide pour un scrutin sans violence. Elle espère que son appel sera entendu par les candidats afin d’offrir une élection sans violence et démocratique.

« Nous avons connu, pour les élections locales, quelques violences ici et là. Fort heureusement, ces violences sont enregistrées dans des zones assez réduites. Ce que nous souhaitons, c’est que ces élections sénatoriales se fassent dans un climat totalement apaisé. Nous invitons tous les candidats à faire preuve de civisme. Les élections ne doivent plus rimer avec la violence en Côte d’Ivoire. Quand on part aux élections, c’est pour gagner. Mais il faut se dire que l’hypothèse que l’on perde peut arriver. Il faut se préparer à cette éventualité et accepter le verdict des urnes car ce sont les électeurs qui choisissent », a-t-elle indiqué.

Le président de la Cei, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, lors de la remise des affiches et spécimens de vote aux candidats, a lancé le même appel.

Pour lui, l’élection, ce n’est pas la guerre. Il a demandé aux candidats de mener une campagne civilisée pour aboutir à un scrutin sans violence et démocratique.