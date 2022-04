Sénégal: arrestation de 3 individus qui violaient l’embargo contre le Mali￼￼

La police sénégalaise a annoncé samedi avoir interpellé et placé en garde à vue deux Maliens et un Sénégalais qui violaient l’embargo des Etats ouest-africains contre le Mali, en tentant de convoyer dans ce pays une importante somme d’argent estimée à un milliard sept cent vingt-cinq millions (1.725. 000.000 ) FCFA.

Un milliard sept cent vingt-cinq millions (1.725. 000.000 ) FCFA, c’est la somme que la police sénégalaise a annonce avoir saisi, vendredi 22 avril 2022, aux environs de 03 heures, dans le cadre de la surveillance et de la sécurisation des frontières. Selon les autorités sénégalaises, les persoones détenteurs dudit montant ont été interpellé et placé en garde à vue. Il s’agit de deux Maliens et un Sénégalais en provenance de Dakar, à bord d’un véhicule de marque TOYOTA RAV 4, qui tentaient de rallier le Mali.

« La fouille minutieuse du véhicule a permis de trouver dans sa malle arrière trois valises contenant une importante somme d’argent estimée à un milliard sept cent vingt-cinq millions (1.725. 000.000 ) FCFA », nous apprend la Police. «Les premiers éléments de l’enquête ont montré que les interpellés en sont à leur troisième voyage avec les mêmes montants qu’ils convoyaient par voie aérienne », ajoute le Bureau de relations publiques de la Police sénégalaise.

Les limiers ont fait savoir que l’utilisation de la voie terrestre pour cette fois résulte de la fermeture de l’espace aérien entre le Sénégal et le Mali suite aux sanctions de la CEDEAO. En effet, le 9 janvier 2022, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa) ont rudement sanctionné le projet des colonels maliens de conserver encore plusieurs années le pouvoir qu’ils ont pris par la force en août 2020. Les frontières du Mali sont fermées avec les 14 autres Etats de la Cédéao, sauf la Guinée, où les colonels au pouvoir se sont solidarisés avec leur collègues maliens. Les échanges commerciaux et financiers sont suspendus, hormis les produits de première nécessité.

