Sénégal : arrestation de trois individus qui violaient les sanctions de la CEDEAO contre le Mali

Trois individus ont été interpellés par les autorités sénégalaises. Selon une annonce de la police faite samedi, ils violaient les sanctions infligées par la CEDEAO au Mali.

Les forces de sécurité sénégalaises ont procédé à l’interpellation de deux Maliens et un Sénégalais. Placés en garde à vue, ces individus violaient l’embargo décrété par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest contre le Mali. Ces trois hommes tentaient de rallier Bamako par voie terrestre, avec un pactole de plus de 2,6 millions d’euros. Ils ont été interpellées, dans la nuit de vendredi à samedi, au village de Nayé, non loin de la frontière.

C’est à bord d’un véhicule 4X4 qu’ils ont tenté de rejoindre le Mali, en provenance de la capitale sénégalaise, Dakar. Une «fouille minutieuse du véhicule a permis de trouver dans sa malle arrière trois valises contenant une importante somme d’argent estimée à plus de 1,7 milliard de FCFA (plus de 2,6 millions d’euros)», précise le communiqué de la police sénégalaise.

Interrogés sur la provenance et la destination de cette somme d’argent, les trois hommes, qui en sont à leur troisième voyage avec les mêmes montants, ont indiqué qu’elle «proviendrait des recettes d’une entreprise établie à Bamako et qui s’activerait dans la vente de téléphones portables et l’exportation de l’or». Si les autres fois, ce montant était convoyé par avion, la fermeture de l’espace aérien entre les deux pays les a contraints à emprunter la voie terrestre.

