Sénégal : des containers chargés de munitions d’armes de guerre arrêtés par les douanes du Sénégal

La vigilance des services des douanes de Dakar a permis de mettre la main sur ce colis compromettant au port de la ville.

Les faits se sont produits en fin de semaine du 10 au 16 janvier 2022. Trois containers chargés de munitions d’armes de guerre ont été interceptés par les douanes du Sénégal dans le port de la capitale. L’importante quantité était sur un navire battant pavillon du Guyana, en provenance de l’Italie en destination de la République dominicaine, selon des informations recueillies par les douaniers auprès du capitaine de l’embarcation.

Qu’est-ce qui a bien pu mettre la puce à l’oreille des douaniers dakarois ? Plusieurs faits sont à l’origine. Le bateau est resté pendant plusieurs jours au large des côtes sénégalaises avant de rejoindre le port de Dakar pour se ravitailler. C’est surtout cela qui a attiré le regard des douaniers, fait savoir l’information qui ajoute aussi que l’embarcation n‘avait aucun document fiable de navigation et de transport maritime en plus de déclarations incohérentes du capitaine.

Toute chose qui a convaincu les services des douanes de procéder à des fouilles du navire. Et qui a permis de découvrir que trois containers à bord étaient pleins de munitions d’armes de guerre. Essentiellement des munitions de 9 mm utilisées pour les armes de poing et les pistolets et des munitions de 5,6 mm destinées aux fusils d’assaut d’origine occidentale.

Pour l’heure les membres de l’équipage ont été placés en garde à vue, en attendant que l’enquête instruite par le Procureur de la République livre ses résultats.

