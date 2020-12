Sénégal: hommage à Pape Bouba Diop L’ancien joueur du RC de Lens, en France

Le Sénégal a rendu un dernier hommage à Pape Bouba Diop ce vendredi 4 décembre. L’ancien joueur du RC de Lens, en France, et de l’équipe nationale de football du Sénégal, a été élevé au rang de Grand Officier de l’Ordre national du lion par le chef de l’Etat Macky Sall, et un musée du football portera son nom.

La dépouille de l’ancien footballeur est accueillie par une marche funèbre. Sur le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass l’ambiance est au recueillement mais aussi aux souvenirs.

Le président Macky Sall se remémore. « Nous avons tous en mémoire le fabuleux match d’ouverture de la Coupe du monde, le 21 mai 2002… Après une course époustouflante sur plus de quarante mètres, Pape Bouba inscrivit le premier but de cette édition… C’était aussi le tout premier but du Sénégal en Coupe du monde ! »

Arraché à l’affection de ces proches, l’ancien du Racing Club de Lens aura marqué de son empreinte tout une génération de footballeurs. El hadj Ousseynou Diouf, son coéquipier de l’époque lui rend également hommage.

Pour service rendu à la nation, le président sénégalais a décidé d’élever le défunt joueur au rang de Grand Officier de l’Ordre national du lion et le musée du football, actuellement en construction, portera le nom de feu Pape Bouba Diop.

Avec RFI

Comments

comments