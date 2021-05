Sénégal: ils ont été nombreux à fêter les 95 ans de l’ancien chef de l’État

“Je suis un homme heureux“, a fait savoir Abdoulaye Wade qui fêtait hier, samedi 29 mai, son anniversaire. En effet, ils ont été nombreux à fêter les 95 ans de l’ancien chef de l’État du Sénégal (29 mai 1926 – 29 mai 2021). Des prières ont été formulées à son endroit par sa famille, ses amis, ses sympathisants, entre autres.

“Joyeux anniversaire“

“Cher Président Wade,

En ce jour particulier pour vous, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom du peuple sénégalais, de vous souhaiter un joyeux anniversaire“, réagissait le Président Macky Sall.

Mais aussi le Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé n’a pas raté l’occasion de lui rendre un vibrant hommage à travers un poème.

Remerciements

Et à travers une note reçue par nos confrères de Seneweb, Me Abdoulaye Wade écrit ceci : “A tous mes enfants. Je suis un homme heureux car à ce stade de ma vie je suis entouré de tous mes enfants que vous êtes, me comblant de vœux chaleureux. Je me porte bien. Je peux vaquer à mes affaires… Je vous embrasse tous“.

Senego

