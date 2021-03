Sénégal/ Instabilité politique, des manifestations, des morts

”Nous sommes dans le regret de constater que le Sénégal est entrain de traverser les moments les plus troublants de son histoire politique.

Devant cet état de faits, je ne peux m’empêcher d’exprimer mes sentiments d’inquiétude par rapport à la stabilité de notre pays.

Notre Etat de droit longtemps chanté par les plus grandes démocraties du monde est entrain de donner une image de régression.

Face à cette situation, en temps que Citoyen et Croyant, j’exprime ma solidarite à M. Ousmane Sonko.

Que le Bon Dieu lui permette de sortir grandi de cette lourde épreuve.

Je condamne les tueries et je présente mes condoléances aux familles de ces jeunes qui sont des compatriotes et qui n’auraient pas dû perdre la vie à l’occasion de ces manifestations

Je ne saurais terminer sans lancer un appel solonel à son Excellence Le President Macky Sall et à l’ensemble de ses collaborateurs de trouver le plus tôt possible, une solution d’apaisement pour une paix durable, seul gage de notre survie.

J’invite toutes les parties prenantes (chefs religieux, autorités coutumières, intellectuels, societés civiles) à œuvrer pour que cette voie de consensus soit vite retrouvée”

Dear compatriots,

We regret to note that Senegal is going through the most disturbing moments in its political history.

In this situation, cannot help but express my concern about the stability of our country.

Our rule of law, long praised by the greatest democracies in the world, is giving an image of regression.

Faced with this situation, as a Citizen and Believer, I express my solidarity to Mr. Ousmane Sonko.

May the God allow him to come out of this heavy ordeal stronger.

I condemn the killings and I offer my condolences to the families of these young people who are compatriots and who should not have lost their lives during these demonstrations.

I cannot end without making a solemn appeal to His Excellency President Macky Sall and all of his collaborators to find, as soon as possible, a solution of appeasement for a lasting peace, the only guarantee of our survival.

I invite all stakeholders (religious leaders, customary authorities, intellectuals, civil societies) to work so that this path of consensus is quickly rediscovered.

Perle Lola

