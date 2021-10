Sénégal : “Mbappé” arrêté pour trafic de drogue

Les forces de l’ordre sénégalaises ont démantelé un réseau de trafic de drogue. A en croire les informations rapportées par les médias locaux, les mis en cause opéraient dans les villes de Yoff et de Médina.

En effet, les éléments de la Brigade de Recherche de Dakar, suite à une enquête minutieuse ont pu mettre la main sur un réseau de trafic de drogue à Yoff et à Médina. Près de dix (10) personnes ont été interpellées et placées sous mandat de dépôt. On dénombre trois femmes parmi ces mis en causes, inculpées pour association de malfaiteurs, trafic, offre et cession de drogue. La main a été mise aussi sur un membre populaire, très connu pour la vente des produits prohibés. Ce dernier identifié sous le pseudonyme de « Mbappé », est spécialisé dans le trafic de faux documents et de piratage de cartes bancaires.

Leur mode opératoire

Ces présumés ont jeté leurs dévolus sur les restaurants fréquentés par des personnes riches et autres night-club, qu’ils ont transformé en lieu de vente de leurs produits. Ils mettent donc à la disposition des usagers de ces lieux, des produits prohibés par la loi.

beninwebtv

Comments

comments