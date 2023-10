SENEGAL-POLITIQUE / Kaolack : les femmes invitées à jouer »un rôle essentiel » au sein de leurs partis

Kaolack, 26 oct (APS) – La première adjointe au maire de la commune de Kaolack (centre), Ndiaya Tall Mbow, a invité jeudi les femmes à jouer un ‘’rôle essentiel’’ au sein de leurs formations politiques pour participer à la construction de leur pays.

‘’Notre rôle est essentiel dans la construction de notre avenir. Au Sénégal, la fonction prépondérante des groupements féminins dans la scène politique n’est plus à démontrer. Ne servons pas seulement de machine mobilisatrice pour des personnes lors des meetings ou d’influenceuses non averties des votes’’, a-t-elle dit.

Elle participait à un de atelier de sensibilisation sur le processus électoral, initié dans le cadre du programme ‘’Nietti élections’’ (trois élections, en wolof). Un programme qui vise à renforce et consolider la transparence et l’intégrité du processus électoral pour des élections apaisées et inclusives au Sénégal.

Elle a appelé les femmes à être ‘’les sentinelles de la réflexion et de l’action saines » .

»Nous pouvons nous considérer comme étant les premières victimes de violences électorales, car étant les mamans de ces jeunes tués ou molestés lors des émeutes ’’, a-t-elle souligné.

Pour l’adjointe au maire, »la participation des femmes active et consciente dans le processus électoral est un pas décisif vers une société plus équilibrée et juste ».

»Ne sous-estimons jamais le pouvoir de nos voix !’’, a déclaré l’élue locale. Pour Ndiaya Tall Mbow, »l’élection présidentielle est un moment crucial dans la vie de la nation et représente l’essence de la démocratie ». C’est un moment selon elle « où la voix de chaque citoyen est entendue, chaque opinion respectée et chaque citoyen impliqué pour façonner l’avenir du Sénégal.

Cependant, pour que ce processus soit ‘’véritablement démocratique’’, il est essentiel, selon elle, que tous les citoyens, sans exception, soient informés, engagés et encouragés à participer.

‘’C’est une tâche immense, mais ensemble, acteurs politiques, société civile et citoyens, nous pouvons y parvenir. Nous voulons encourager chaque citoyen, quels que soient son âge, son genre, sa situation sociale ou sa capacité physique, à se sentir non seulement impliqué, mais également à voter’’, a-t-elle indiqué.

Aux jeunes et primo-votants de Kaolack et du Sénégal tout entier, Ndiaya Tall Mbow rappelle que »voter n’est pas seulement un droit, c’est un devoir envers sa nation ».

‘’Je vous encourage à saisir cette opportunité avec sérieux et responsabilité. Ne laissez pas les décisions importantes vous échapper. En votant, vous contribuez directement à façonner le monde dans lequel vous souhaitez vivre et éviter à notre pays cette fuite de cerveaux tant décriée, ces migrations dangereuses, incertaines et illégales qui sont un véritable problème de désespoir’’, a-t-elle lancé.