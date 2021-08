Sénégal/ Tragédie: un bateau de migrants a chaviré, des dizaines de portés disparus

Un bateau de contrebande a chaviré au large des côtes du Sénégal dans la nuit de vendredi à samedi et des dizaines de passagers sont portés disparus. La marine du pays s’est mobilisée pour tenter de sauver les naufragés de cette nouvelle tragédie.

Encore une nouvelle tragédie au Sénégal où des milliers de personnes ont tenté de migrer vers l’Europe par la mer. Au moins 11 personnes seulement ont été sauvées par les équipes de la marine du Sénégal et près d’une cinquantaine d’autres ont été portées disparues dans le naufrage de leur embarcation alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Espagne, a déclaré le porte-parole de la marine Ameth Sow à la télévision locale.

Les équipages ont secouru huit Sénégalais et trois Gambiens pendant la nuit et ont trouvé le corps d’une personne qui s’était noyée, bien qu’au moins 60 personnes auraient été à bord au départ de l’embarcation de fortune, selon le colonel Mactor Diop. Les migrants sénégalais ont longtemps risqué leur vie en mer à bord de petits bateaux de pêche pour avoir une chance d’atteindre l’Europe, et les difficultés économiques provoquées par la pandémie de COVID-19 ont conduit à une recrudescence des tentatives.

Beaucoup s’embarquent pour les îles Canaries, l’archipel espagnol de l’océan Atlantique au large de la côte nord-ouest de l’Afrique, où les arrivées ont augmenté de 750% l’an dernier. Au moins 849 personnes sont mortes cette année sur la route des îles Canaries, plus de quatre fois plus qu’au cours des six années précédentes, selon un rapport de l’agence des Nations Unies pour les migrations.

