Sénégal : un stade va porter le nom de Sadio Mané

Dans un entretien accordé au média Sport News Africa, le ministre de la culture du Sénégal et maire de la ville de Sédhiou, région d’origine de Sadio Mané, a annoncé que le nouveau stade en construction dans cette ville portera le nom de l’attaquant de Liverpool, vainqueur de la CAN 2022 avec le Sénégal.

Le Sénégal a remporté la CAN 2022 dimanche dernier en disposant de l’Egypte aux tirs au but lors de la finale. Les Lions de la Téranga ont ainsi décroché leur premier titre continental. Evidemment, ils ont été accueillis en héros par le peuple sénégalais, mais aussi par le gouvernement qui leur à offert différents honneurs et distinctions.

Leader incontesté de cette sélection sénégalaise et véritable artisan de ce titre de champion d’Afrique, Sadio Mané a été particulièrement honoré dans sa ville d’origine. En effet, dans un entretien accordé à Sport News Africa, le ministre de la culture du Sénégal et maire de la ville de Sédhiou, Abdoulaye Diop, a annoncé que le nouveau stade en construction dans la région portera le nom de Sadio Mané.

«Sadio Mané a honoré le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance. Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de tous les dignes fils de la région, envers un homme qui fait connaître à l’humanité toute entière, Bambali et son chef-lieu de région, Sédhiou. Sadio Mané mérite amplement ce cadeau», a déclaré le maire.

Un bel hommage que devrait apprécier l’attaquant de Liverpool, lui qui s’est donné comme mission d’améliorer la vie des gens dans sa région d’origine en multipliant les actes humanitaires.

