Sénégal : une série “Cirque Noir” devient objet de polémique sur les réseaux sociaux

Au Sénégal, Accusés de porter atteinte aux mœurs, les acteurs réalisateurs et producteurs de cette série ont été mis aux arrêts suite à une plainte à l’encontre de l’œuvre.

Recherchés depuis la mise en ligne de la bande annonce de leur série à polémique, dénommée « Cirque noir », les acteurs, réalisateur et scénaristes de la nouvelle série à polémique ont été arrêtés le lundi 16 Août par la police.

L’ONG Jamra avait récemment déposé trois plaintes contre les producteurs de la série « Infidèles ». Ainsi, le CNRA avait même, à travers un communiqué interdit la diffusion de la saison 3 de ladite série sur les chaines de télévisions sénégalaises. Quand la plainte de Jamra a été rendue publique, tous avaient presque disparu dans la nature. Mais les éléments ont usé d’une stratégie d’envergure pour mettre finalement la main sur tous les mis en causes.

Il est reproché à la série des images et des propos jugés pornographiques à en croire Mame Mactar Gueye, vice-président de Jamra. L’ONG prend pour exemple une scène où une femme se dénude pour rejoindre un homme dans son lit. Une scène qui met en danger les «valeurs socio-culturelles» et « la santé mentale et morale des enfants», selon les responsables de l’ONG.

ivoirwebtv

Comments

comments