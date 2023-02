Sergueï Lavrov poursuit le numéro de charme russe en Afrique

C’est à Khartoum au Soudan que le chef de la diplomatie russe a terminé sa tournée africaine, après des escales au Mali et en Mauritanie. Sergueï Lavrov garantit aux pays du Sahel et du Golfe de Guinée le soutie de Moscou dans leur lutte contre le terrorisme. Une Russie promet également d’intensifier son engagement sur le continent. Invité de cette édition, Adrien Poussou, ancien ministre centrafricain de la Communication pense, que l’Afrique n’a pas besoin de la Russie.

Au Nigéria, le manque d’argent liquide peut-il compromettre la tenue de l’élection présidentielle ? La question se pose à quinze jours du scrutin. La population est à bout de nerfs. Les nouveaux billets de banque manquent à l’appel. Sans parler des pénuries sans fin de carburant. Un véritable casse-tête pour le Congrès de tous les progressistes (APC), formation de l’actuel président Muhammadu Buhari, de nombreux Nigérians le tenant responsable de la situation actuelle,

Chaque année sont recensées 5 000 grossesses non-désirées dans les établissements scolaires au Togo. Une fois enceintes, de nombreuses filles sont rejetées par leur famille. Beaucoup quittent aussi les bancs de l’école, contraintes d’assumer leur rôle de mère. Alors, dans certains villages, on les accompagne et on joue la carte de la sensibilisation. Reportage à Bitchabé signé Emmanuelle Sodji et Raphaël Ntalé.

