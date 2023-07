Léo, (AIB)-Les autorités de la province de la Sissili avec à leur tête ont reçu le jeudi 13 juillet 2023 au poste de police frontalier de Lan, 221 Burkinabè rapatriés du Ghana.

Les rapatriés burkinabè sont arrivés dans la soirée du mercredi 12 juillet 2023 aux environs de 15 h30 à Lan, village frontalier avec le Ghana.

Ils ont été accueillis par la police frontalière avant d’être reçus le jeudi 13 juillet 2023 dans la matinée par les autorités locales avec à leur tête le haut- commissaire de la province de la Sissili,Tewindé Isaac Sia.

Ils sont au total 221 rapatriés recensés par la direction provinciale du Genre et de l’Action humanitaire de la Sissili.

Les statistiques donnent 67 ménages dont 29 hommes,59 femmes,31 filles de moins de cinq ans et 47 de plus de cinq ans, 27 garçons de moins de cinq ans et 28 de plus de cinq ans.

Les premières actions des autorités provinciales ont consisté au recensement, à la prise en charge psychosociale et à l’hébergement de ces rapatriés.

Ils ont ensuite été logés au Lycée Municipal de Léo. Selon les informations recueillies sur place, la diaspora burkinabè qui a séjourné environ six mois sur le sol ghanéen, n’a rien fait de mal.

La population a été expulsée sans motif.

«Nous avons été transportés ainsi que nos bagages avec des cars ghanéens accompagnés de la sécurité jusqu’à la frontière», a confié le porte-parole des réfugiés aux autorités.

Certains ont pu récupérer quelques effets avant le saccage de nos biens, a- t-il déploré.

Ils ont bénéficié de la compassion, de la solidarité et de l’accompagnement des autorités locales, du district sanitaire ,de l’Action sociale et des bonnes volontés, à travers une dotation de moustiquaires imprégnés, la vaccination des enfants de 0 à cinq ans contre la poliomyélite, des dons en espèces pour les besoins urgents et en nature, a indiqué le directeur provincial en charge du genre et de l’action humanitaire de la Sissili,Touwendé Dawèga.

Ils ont en outre demandé l’accompagnement des autorités à l’effet de faciliter le retour de leurs animaux au Burkina. Agence d’information du Burkina

Olivier Alexandre Nignan. (AIB/Léo)